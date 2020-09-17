Театр юного зрителя открыл новый сезон спектаклем «Продавец дождя»

Театр юного зрителя открыл 57-й сезон спектаклем «Продавец дождя» в постановке художественного руководителя театра Михаила Скоморохова. Это популярная бродвейская пьеса американского драматурга Ричарда Нэша, на которую вышло несколько экранизаций. В спектакле жёсткому, насквозь проржавевшему реальному миру противопоставляются вера в доброту, любовь и чудеса. Как признались в театре, после большого перерыва в связи с пандемией первый спектакль на публике ощущается, как глоток свежего воздуха. Впрочем, зрители истосковались по театру не меньше.На входе у зрителей проверяли температуру и наличие масок. Рассадка в зале - через одно место. Примечательно, что открытие сезона состоялось не на родной сцене, а в театре кукол. Дело в том, что в здании ТЮЗА сейчас идет ремонт, и вернуться к себе домой актеры смогут только в ноябре. Так что пока спектакли будут идти на разных городских площадках.В ноябре зрителям планируют показать долгожданные премьеры уже в родных стенах.