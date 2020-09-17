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Театр юного зрителя открыл новый сезон спектаклем «Продавец дождя»
На входе у зрителей проверяли температуру и наличие масок. Рассадка в зале - через одно место. Примечательно, что открытие сезона состоялось не на родной сцене, а в театре кукол. Дело в том, что в здании ТЮЗА сейчас идет ремонт, и вернуться к себе домой актеры смогут только в ноябре. Так что пока спектакли будут идти на разных городских площадках.
В ноябре зрителям планируют показать долгожданные премьеры уже в родных стенах.
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