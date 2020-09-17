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Более 4 тысяч педагогов Прикамья получат доплаты за работу на ЕГЭ в период пандемии
В Прикамье специалистам, задействованным на ЕГЭ в период распространения коронавирусной инфекции, в этом году выплата за работу увеличена в 2 раза. Соответствующее постановление было принято на заседании Правительства Пермского края по инициативе главы региона Дмитрия Махонина. За один рабочий день организаторам пункта проведения экзаменов выплатят по 400-600 руб., руководителям пункта проведения экзаменов, техническим специалистам и членам государственной экзаменационной комиссии – 1000 руб. Всего доплату получат более 4 тыс. специалистов. Общая сумма выплат для каждого педагога складывается в зависимости от его нагрузки. Компенсация за работу на ЕГЭ будет выдана в октябре-ноябре. Председателям и членам предметной комиссии выплаты за работу были произведены в августе.
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