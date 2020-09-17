За 2 дня отопление запущено в 60% школ и детских садов Перми

В этом году отопительный сезон в Перми стартовал 15 сентября. Уже традиционно городские власти начинают запуск тепла заблаговременно, не дожидаясь пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов. Ранее глава Перми Дмитрий Самойлов поручил главам районов совместно с прокурорами районов при необходимости незамедлительно привлекать к ответственности руководителей недобросовестных управляющих организаций, которые затягивают сроки подачи тепла, ссылаясь на недостаточно холодную погоду.В администрации Перми состоялось еженедельное заседание штаба по подготовке к зиме. Специалисты районных администраций отчитались о ходе подачи отопления. За 2 дня тепло запущено в 60% школ и детских садов города, батареи постепенно прогреваются и в учреждениях здравоохранения. По поручению мэра Дмитрия Самойлова, отопление на этой неделе будет подано во все детские сады и школы города, чтобы с 21 сентября все дети могли заниматься в теплых помещениях.На данный момент отопление подано в 1277 многоквартирных домов Перми, это 22% от общего количества домов. Представители ресурсоснабжающих организаций, присутствовавшие на штабе, поблагодарили специалистов городской и районных администраций за оперативное решение возникающих вопросов и усиление работы с УК и ТСЖ.