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За 2 дня отопление запущено в 60% школ и детских садов Перми
В администрации Перми состоялось еженедельное заседание штаба по подготовке к зиме. Специалисты районных администраций отчитались о ходе подачи отопления. За 2 дня тепло запущено в 60% школ и детских садов города, батареи постепенно прогреваются и в учреждениях здравоохранения. По поручению мэра Дмитрия Самойлова, отопление на этой неделе будет подано во все детские сады и школы города, чтобы с 21 сентября все дети могли заниматься в теплых помещениях.
На данный момент отопление подано в 1277 многоквартирных домов Перми, это 22% от общего количества домов. Представители ресурсоснабжающих организаций, присутствовавшие на штабе, поблагодарили специалистов городской и районных администраций за оперативное решение возникающих вопросов и усиление работы с УК и ТСЖ.
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