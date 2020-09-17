Родные погибших в ДТП супругов требуют максимального наказания для виновника аварии

Родные погибших в ДТП молодоженов из Кочевского района подали апелляционную жалобу на приговор виновнику этой жуткой аварии. Она случилась в июле прошлого года в Волгоградской области. За смерть двоих человек водитель получил 4 года колонии. С таким наказанием потерпевшие не согласны категорически. Машина семьи Тарасовых врезалась в автобус. На видео с авторегистратора свидетеля аварии видно, почему автомобиль неожиданно выскочил на встречку. В месте сужения проезжей части автомобиль справа, несмотря на то что должен был пропустить поток слева, буквально выжал кроссовер и заставил сделать роковой маневр. ДТП произошло 23 июля 2019 года, в день годовщины свадьбы Дмитрия и Оксаны Тарасовых. Супруги погибли еще до приезда скорой помощи.

Пару похоронили на родине, в Кочёвском районе, в одной могиле. Оксане было 28 лет, Дмитрию - 35. В тот роковой день ехали на море отдыхать. Вместе с ними была 5-летняя дочь Дарина. Девочка выжила благодаря тому, что сидела сзади в надежном детском кресле.

Воспитывает Дарину бабушка и дедушка, родители Дмитрия. Сейчас она пошла в первый класс. До сих пор родным рассказывает о моменте аварии. Родители погибших все еще не могут оправиться. Спустя больше года судебных процессов районный Дубровский суд Волгоградской области вынес приговор виновнику аварии – 69-летнему мужчине - и приговорил его к 4 годам лишения свободы, вместо двенадцати, которые просил государственный обвинитель. Родные категорически не согласны и уже подали заявление в апелляционный суд, где просят максимального наказания.

Раиса Тарасова, мама Дмитрия Тарасова: "Самое страшное - он до сих пор не признал свою вину".

Дмитрий работал бухгалтером в местном отделении полиции, Оксана - медсестрой. В доме погибших сейчас никто не живет. Но родители за ним следят. Летом ухаживают за клумбами. С похолоданием топят печь. Хотят сохранить его для внучки. И постоянно ходят к детям на кладбище.Водителя, спровоцировавшего аварию, задержали очевидцы. Говорят, гнались за ним более 10 километров. Заставили вернуться на место ДТП и уже там передали в руки полиции. Родители девушки также хотят добиться максимального наказания для виновного.

Валентина Ратегова, мама Оксаны Тарасовой: "За всё это, за двоих, дали 4 года. Мы не согласны".

Апелляционную жалобу должен рассмотреть суд Волгоградской области. Когда это произойдёт - пока неизвестно.