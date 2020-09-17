В краевом онкодиспансере установят современный лазерный хирургический комплекс

В Пермском крае объявлен аукцион на поставку лазерного хирургического комплекса для Пермского краевого онкологического диспансера. Оборудование закупается в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Начальная цена контракта составляет 15,3 млн рублей. Ожидается, что новый аппарат начнет помогать в лечении жителей Пермского края уже в этом году.

Максим Мезенцев, главный врач Пермского краевого онкологического диспансера: "В современной онкологии лазерное излучение может применяться как для «выпаривания» раковой опухоли, в ходе которого раковые клетки полностью уничтожаются, так и для удаления неглубоко расположенных опухолей гортани. Наиболее часто лазер при раке гортани используется в безоперационной методике лечения, которая подразумевает нагревание и уничтожение опухоли лазерным лучом. Такого рода вмешательства гораздо легче переносятся пациентами и могут проводиться амбулаторно, без госпитализации. Всего в Пермском крае ежегодно диагностируется около 160 больных с раком гортани. Данный лазер будет применяться впервые при эндоскопических вмешательствах, поэтому очень важно, чтобы заболевание было диагностировано на ранней стадии».С начала 2020 года был проведен ряд аукционов на общую сумму более 1 млрд рублей на поставку компьютерных томографов, эндоскопического оборудования, ангиографов, флюорографов, маммографа, операционных микроскопов и иного медоборудования. По некоторым аукционам уже заключены контракты, поставка оборудования ожидается в октябре – ноябре 2020 года.