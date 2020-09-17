В Перми появятся новые светофоры и комплексы фотовидеофиксации

В Перми в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут установлены новые и модернизированы действующие светофоры, а также появятся дополнительные комплексы фотовидеофиксации. Новое оборудование будет установлено до 15 октября. Эти меры помогут повысить безопасность дорожного движения в краевой столице.

4 светофора появятся на ул. Куйбышева (между улицами Обвинской и Саранской), ул. Лянгасова (перекресток с ул. Январской), ул. Уральской (перекресток с ул. Калининградской), ул. Боровой (перекресток с ул. Углеуральской). Новые светофорные объекты разместятся и на ремонтируемых в рамках нацпроекта участках улиц: по ул. Монастырской (перекресток с ул. Осинской), ул. Новогайвинской, ул. Краснова (2 шт.), ул. Николая Островского.​ ​

Еще 5 светофоров будут модернизированы – 4 на ул. Подлесной (между ш. Космонавтов и ул. Куфонина) и 1 на ул. Калинина (на участке от ул. Кировоградской до ул. Светлогорской).​

Также по нацпроекту будут установлены два комплекса фотовидеофиксации (ФВФ). Один на ул. Мира (перекресток с ул. Советской Армии), второй – на ш. Космонавтов (в районе дома N 121).​ Первый комплекс будет фиксировать выезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, запрещенный поворот налево, превышение скорости и проезд по трамвайным путям. На шоссе Космонавтов комплекс фотовидеофиксации будет следить за движением автомобилей в сторону ул. Малкова и реагировать только на превышение скорости.