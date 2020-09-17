Вторая волна? В Пермском крае всё больше классов переводят на дистант

В Прикамье на карантин закрыли сразу две школы - в Елово и Юсьве. Как заявлено официально, произошло это из-за роста случаев гриппа и ОРВИ. В каждом из образовательных заведений заболело больше 20 процентов учеников, примерно по 200 человек. Сейчас все переведены на дистанционные уроки ориентировочно до 25 сентября.

Чуть раньше в Юсьве распустили по домам один класс, его ученик контактировал с носителем коронавируса. По этой же причине по одному классу отправлено на карантин в школах Юрлы, гимназии № 3 и 2-й школы в Кудымкаре, еще одна группа в детском саду Юсьвы. Сейчас дети ждут результаты тестов.Елена Боридько, врач-эпидемиолог больницы Коми-Пермяцкого округа: "Они находятся у нас сейчас в процессе наблюдения, нам предписывает главный санитарный врач, что на период контакта на 8-10-й день мы забираем у них мазки и смотрим, являются ли они больными, носителями".

Всего, по данным краевого Министерства образования, помимо двух школ, на сегодняшний день на карантин в Прикамье отправлено 88 классов в Перми, Чайковском, Березниках и Соликамске. Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "У нас действует строгое правило всегда: если в классе 20% детей больных - закрывают класс. Если в школе 20% больных - закрывают школу. Это только по ОРВИ. По COVID другие правила. Здесь о закрытии класса или школы решает не директор школы, а решает Роспотребнадзор. В этом случае, если один ребёнок болеет, закрывается класс".Накануне санитарная обработка прошла в Пермском кадетском училище в Усть-Качке. Оно также переведено на дистанционное обучение с формулировкой «до особого распоряжения». Соответствующее решение принято в Росгвардии в связи с эпидемиологической обстановкой.