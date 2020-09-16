«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.09.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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16.09.2020 в 16:50
16.09.2020 в 11:25
16.09.2020 в 09:00
15.09.2020 в 13:20
15.09.2020 в 11:30
08.09.2020 в 10:15
03.09.2020 в 16:50
30.08.2020 в 20:41
24.08.2020 в 17:15
20.08.2020 в 16:30
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.09.2020
Новый срок: зоопарк собираются открыть к 300-летию Перми
Жители Пермского края переплатили за мусор 12 миллионов рублей
В Перми вынесен приговор банде автоворов
«Осенний сад»: для всех, кто урожаю рад
В 2020 году в крае будут построены десятки социально значимых объектов
Программа по благоустройству: важно не только количество, но и качество
В Перми открыт передвижной пункт по вакцинации от гриппа
Краевая избирательная комиссия подвела окончательные итоги выборов губернатора
Осадки прекратятся к утру четверга
С начала года 812 собак из приюта обрели новых хозяев
В Прикамье выявлено 64 новых случая заражения COVID-19
Ремонт на ул. Карпинского: водителям придётся потерпеть 2 месяца
«Спасибо, Пермь!»: в галерее покажут спасенные в годы войны шедевры столичных музеев
«Конфеты» для грызунов: в Перми начали массово травить крыс
В Коми-Пермяцком округе ученики двух классов отправлены на карантин
Коронавирус выявлен в 29 школах и детских садах Прикамья
Тепло вашему дому. В Перми начался отопительный сезон
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.09.2020
1000 дней до большого юбилея: Пермь готовится к 300-летию
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Новый срок: зоопарк собираются открыть к 300-летию Перми
В 2020 году в крае будут построены десятки социально значимых объектов
Коронавирус выявлен в 29 школах и детских садах Прикамья
Тепло вашему дому. В Перми начался отопительный сезон
Инициативные выигрывают
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.09.2020
В крае выявлен 61 новый случай заражения COVID-19
В Перми начинает работу горячая линия по запуску тепла
В Перми станет несколькими долгостроями меньше
До 16 сентября фермеры края могут подать документы на получение грантов
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