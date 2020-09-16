«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.09.2020

Сегодня, 20 августа, с рабочим визитом в Перми прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Совместно с главой Пермского края Дмитрием Махониным обсуждались промежуточные результаты реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году, сообщили в пресс-службе губернатора. Ключевой точкой осмотра дорожной инфраструктуры стал Восточный обход – самая длинная улица России. Протяженность Восточного обхода – 30 км. Здесь завершена реконструкция последнего участка от развязки на Новые Ляды до отворота на Новопермскую ТЭЦ (5,7 км). Еще один отрезок дороги длиной 4 км перед Чусовским мостом будет реконструирован уже в рамках пуска нового мостового перехода. Как пояснил глава Пермского края Дмитрий Махонин, реконструкция, проведенная благодаря нацпроекту, повысила пропускную способность и безопасность Восточного обхода.​ ​В среднем за сутки здесь проезжает более 20 тыс. машин, поэтому было принято расширить дорогу по четырех полос (по две в каждую сторону), для ликвидации мест концентрации ДТП также было установлено ограждение «Нью Джерси». Кроме того, в рамках реконструкции были сделаны левоповоротные съезды с переходно-скоростными полосами в м/р Кислотные Дачи и съезд на Новопермскую ТЭЦ.