В пермских квартирах начали нагреваться батареи

Первое тепло начало поступать в жилые дома Перми. С 15 сентября отопление запускают в школах, детских садиках и больницах, теперь батареи начали нагреваться и в квартирах. Куда звонить, если этого не произойдет до конца месяца?Старт отопительному сезону дан – энергетики «Т Плюс» по рекомендации администрации Перми не стали выжидать пять суток с температурой восемь или ниже градусов тепла. Традиционно начали с садиков, больниц, школ, поликлиник, подключив уже 380 соцобъектов и более 500 многоквартирных домов. В целом на подключение социальных объектов и жилого фонда отводится в среднем 2-3 недели. Начавшемуся отопительному сезону предшествовала серьёзная подготовка, рассказали специалисты Пермской сетевой компании. Почти полторы тысячи километров сетей прошли гидравлические испытания, в результате которых было устранено более 500 дефектов.

Сергей Гужев, технический директор-главный инженер ООО «Пермская сетевая компания»: "Кроме того, были произведены ремонтные работы и работы по техническому перевооружению и реконструкции, 26 километров сетей внутри города Перми подверглись замене, со значительным сроком службы - до 30 лет". Что касается подключения зданий, управляющим компаниям или ТСЖ нужно заранее сообщать теплоэнергетикам о готовности внутридомовых коммуникаций, после чего можно открывать вентили и начинать прогрев помещений. Контроль запуска осуществляют из диспетчерской, кроме того, налажена обратная связь с горожанами.

Кол-центр Пермской сетевой компании, работает каждый день без выходных с восьми утра до десяти вечера, так что если возникают вопросы, сотрудники готовы ответить. Кроме того, пермяков при необходимости готовы выслушать в каждой районной администрации, там точно так же звонки принимаются семь дней в неделю. Начали свою работу диспетчерский центр «Городского коммунального и теплового хозяйства» и горячая линия департамента ЖКХ.