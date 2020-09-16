Новый срок: зоопарк собираются открыть к 300-летию Перми
На территории зоопарка возведено 44 объекта I очереди строительства. Из них эксперты уже проверили 31. По информации экспертной организации ООО «Инвента», 9 зданий находятся в аварийном состоянии. Состояние 22 объектов оценивается как работоспособное или ограниченно работоспособное.
В настоящее время на этих объектах совместно с генподрядчиком строительства АО «РЖДстрой» ведутся мероприятия, необходимые для устранения выявленных нарушений и сохранения зданий в работоспособном состоянии. По аварийным объектам запущен этап перепроектирования.
Как сообщил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров, в настоящее время ведутся работы второго этапа I очереди. Продолжается возведение пяти объектов (вольеры «Олени, лоси, рыси, тигры», «Лев, гиены», «Птичник», «Медведь бурый», система водоподготовки бассейна) и проведение инженерных сетей.
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