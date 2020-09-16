В 2020 году в крае будут построены десятки социально значимых объектов

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На заседании правительства Пермского края обсудили итоги строительства на территории Прикамья в этом году - на сегодняшний день в регионе строятся 134 объекта, из них почти половина это детские сады и школы. Приоритетным считается возведение больниц и поликлиник. Помимо краевого центра, их строят сейчас в Чердыни, Юрле, Кудымкаре, Чайковском, Чусовом, в стадии проектирования находится ещё семь объектов.
Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края: "Детские поликлиники - это снимает сразу большой объём негатива в тех территориях, где они размещаются. Та же самая индустриальная поликлиника, которая приняла первых детей, в Свердловском районе, в Орджоникидзевском районе. Да, есть негатив в Кировском районе по строительству детской поликлиники, но мы планируем, что в 21 году мы её всё-таки закончим и введём в эксплуатацию".

Метки: Экономика

Опубликовано: 16.09.2020 в 16:25 в рубрике - Вести Пермь

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