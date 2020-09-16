Коронавирус выявлен в 29 школах и детских садах Прикамья

Коронавирус в Прикамье выявлен в 29 школах и детских садиках. Эти данные озвучили в управлении Роспотребнадзора. Таким образом, на двухнедельный карантин ушли 36 классов и групп. В каждом случае речь идет об одном заболевшем на весь коллектив. Сами образовательные учреждения пока не закрываются.Надежда Коряковцева, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Разобщены только классы. Каждому учреждению вручены предписания о дополнительных противоэпидемических мероприятиях. Ребенок может появиться в учреждении при наличии справки".

Что касается прогнозов, то пока на этот вопрос ответа нет. Как заявили в краевом министерстве образования, ситуация на фоне других регионов остается стабильной. В Прикамье сейчас насчитывается 2300 учебных заведений, из них 738 – школы и детские садики. Ежедневно их посещают более 488 тысяч человек.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Обращаю внимание, что все случаи – домашние. Очаг заражения был домашний. Детей ровно столько же, сколько было во все предыдущие недели, месяцы, заболевших ровно столько же, все очаги – домашние".