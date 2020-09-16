Тепло вашему дому. В Перми начался отопительный сезон

В Перми официально начался отопительный сезон. Как заявляют в мэрии, сначала батареи начнут нагреваться в социальных объектах: детских садиках, школах, больницах и поликлиниках. Чуть позже - в жилых домах Перми. На весь процесс запуска тепла в городе должно уйти две-три недели. Куда звонить, если все-таки возникли проблемы?Одно нажатие – и насосы отопления в ЦТП регионального онкодиспансера начинают работать. А значит, тепло пошло в корпуса, палаты, кабинеты и прочие помещения.

Алексей Колясников, технический директор-главный инженер ОСП «Пермская» ООО «ПСК»: "Мы будем запускать поэтапно. Три корпуса сейчас включены. Оставшиеся шесть корпусов мы будем поэтапно включать, удалять воздух".

На штабе по подготовке к зиме глава города Дмитрий Самойлов поручил процесс пуска тепла взять на контроль главам районов. При необходимости подключать прокуратуру и традиционно не выдерживать так называемую, «холодную пятидневку».Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Практика так сложилась, что мы нормативные пять суток +8С не выдерживаем. Мы понимаем, что эти пять суток – это холодно и промозгло. Школы работают, детские сады работают".

В городском департаменте ЖКХ сообщили, что на сегодняшний день и жилой фонд, и социальные объекты Перми к зиме готовы. Точно так же, как котельные и тепловые пункты.

Александр Власов, начальник департамента ЖКХ администрации Перми: "И технически, и управленчески по городу Перми полный запуск отопления происходит две недели". При этом, учитывая современные технологии, не значит, что в помещениях наступит не комфортная жара. Например, в школе № 10 процесс пошел, аппаратура может сама регулировать температурный режим.

Татьяна Максимова, заведующая хозяйством школы № 10: "Все датчики реагируют на температуру, которая на улице. Если на улице холодно, значит, температура сама повышается".

Старт отопительного сезона – время вопросов от горожан. Обратиться можно в разные инстанции. В каждой районной администрации есть номер телефона, причем звонить можно и в выходные дни.При обращении необходимо описать проблему: нет тепла в доме или квартире, либо имеет место неравномерный прогрев по стояку, сообщить адрес, имя, фамилию и контактный телефон.

Кроме того, начали свою работу горячая линия департамента ЖКХ, кол-центр Пермской сетевой компании и диспетчерский центр «Городского коммунального и теплового хозяйства».