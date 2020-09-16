Инициативные выигрывают

В следующему году в Прикамье может быть реализовано порядка 130 проектов инициативного бюджетирования. На это предусмотрено 142 млн рублей из бюджета региона.

В этом году в Прикамье уже завершена реализация 86 проектов в рамках инициативного бюджетирования. Еще около ста планируется завершить до конца года.

Всего в текущем году в регионе обустроят 103 спортивные площадки, отремонтируют 27 водопроводных сетей, 1 дом культуры, а также в юбилейный год победы в Великой Отечественной войне обустроят 54 памятника. На софинансирование проектов в краевом бюджете предусмотрено 207 млн руб.

Механизм инициативного бюджетирования реализуется в Пермском крае с 2017 года. Важно, что жители сами предлагают проекты и принимают активное участи в их реализации. Также, стоит отметить, что инициаторами проектов инициативного бюджетирования могут быть как заинтересованные жители, так и территориальное общественное самоуправление (ТОСы).

Для реализации проектов в рамках механизма инициативного бюджетирования необходимо победить в двух этапах конкурсного отбора: муниципальном и краевом. В настоящее время муниципальные образования Прикамья уже принимают заявки для участия в конкурсном отборе. На краевой этап прием заявок начнется с 1 октября.

Более подробную информацию о механизме Инициативного бюджетирования, о количестве проектов, размере субсидий на 2021 год вы можете найти на сайте Министерства территориального развития Пермского края. Информацию обо всех проектах, как победителей, так и принимавших участие, вы можете найти на портале «Управляем вместе».