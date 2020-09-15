«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.09.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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16.09.2020 в 09:00
15.09.2020 в 13:20
15.09.2020 в 11:30
10.09.2020 в 09:19
08.09.2020 в 14:59
08.09.2020 в 10:15
03.09.2020 в 16:50
30.08.2020 в 20:41
24.08.2020 в 17:15
20.08.2020 в 16:30
В Коми-Пермяцком округе ученики двух классов отправлены на карантин
Коронавирус выявлен в 29 школах и детских садах Прикамья
Тепло вашему дому. В Перми начался отопительный сезон
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.09.2020
1000 дней до большого юбилея: Пермь готовится к 300-летию
В крае выявлен 61 новый случай заражения COVID-19
В детсады и школы Прикамья тепло начнут подавать уже на этой неделе
Выборы в Тик-Токе? Онлайн-голосование поможет привлечь молодежь
В Перми начинает работу горячая линия по запуску тепла
В Перми станет несколькими долгостроями меньше
В Перми стартует отопительный сезон
Фестиваль активных видов спорта на воде завершился огненным шоу
До 16 сентября фермеры края могут подать документы на получение грантов
Кама покрылась густой коричневой пеной
В 31 доме Перми провели капремонт систем теплоснабжения
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.09.2020
В Перми ограничат движение транспорта на пересечении улиц Карпинского и Советской Армии
Бегуны со всей России штурмовали трамплин в Чайковском
В Прикамье открыли три модельные библиотеки
Выборы состоялись. Подсчитано 100% бюллетеней
В Перми с 15 сентября начнут работать «горячие линии» по вопросам запуска тепла
На улице Революции обустраивают велосипедную дорожку
Дыхание осени: в Прикамье похолодало
В Перми вспоминают погибших при крушении самолета «Боинг-737»
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В крае выявлен 61 новый случай заражения COVID-19
В Перми начинает работу горячая линия по запуску тепла
В Перми станет несколькими долгостроями меньше
До 16 сентября фермеры края могут подать документы на получение грантов
Кама покрылась густой коричневой пеной
В 31 доме Перми провели капремонт систем теплоснабжения
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.09.2020
Бегуны со всей России штурмовали трамплин в Чайковском
Выборы состоялись. Подсчитано 100% бюллетеней
В Перми с 15 сентября начнут работать «горячие линии» по вопросам запуска тепла
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