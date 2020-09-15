В крае выявлен 61 новый случай заражения COVID-19
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения COVID-19: 41 человек проходит лечение в больницах, 20 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8746.Из 61 нового инфицированного – 27 мужчин, 34 женщины. Среди них: младше 45 лет – 12 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
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