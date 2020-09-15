До 16 сентября фермеры края могут подать документы на получение грантов

В краевом Министерстве сельского хозяйства объявили о дополнительном конкурсе на развитие малых форм хозяйствования - на поддержку фермеров. Документы можно подать до 16 сентября. Всего из бюджета будет выделено 300 миллионов рублей. Как получить эти деньги и куда потратить?Овсяная мука, сырой картофель, кукуруза - все это рацион герефордской породы коров, которых разводит на своей семейной ферме Александр Пепеляев. Сейчас у него 9 голов, через год будет уже более 70. Сейчас готовятся к строительству новых телятников.

Александр Пепелев, глава семейной животноводческой фермы: "Кроме этого здания, еще будут два таких, будет кормокухня, вольер с кормостолом".

Следит за хозяйством вместе с братом и сыном, на работу устроены еще три человека. Развивают хозяйство на территории в 500 гектар. Быстрый старт, по словам фермера, стал возможен и благодаря региональным деньгам.Александр Пепелев, глава семейной животноводческой фермы: "Конечно, существенно - это 10 миллионов плюс еще свои 6,8 млн, общий грант - 16,8 млн рублей. В течение двух лет мы это должны освоить".

На ферме уже есть электричество, загоны оградили забором.

На средства гранта фермер закупил сельскохозяйственную технику - это два трактора, погрузчик и телегу, которые задействованы в работе сейчас каждый день.

В Министерстве сельского хозяйства Пермского края объявили о дополнительном конкурсе на развитие малых форм хозяйствования. Документы можно подать с 10 по 16 сентября. Всего будет выделено 300 миллионов рублей.

Оксана Бреднева, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края: "Это та поддержка, которая позволяет семейным животноводческим фермам сделать рывок в своём развитии, который у каждого свой, и в этом смысле это возможность очень качественно что-то сделать, например, запустить переработку на молочной ферме".Действует несколько программ поддержки. Это «Семейный фермер», гранты для кооперативов. Хозяйства в свою очередь должны работать на протяжении пяти лет, создавать рабочие места и выпускать продукцию. Все подробности на сайте Министерства сельского хозяйства Пермского края и по телефону (342) 265-06-73.