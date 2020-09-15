← В 31 доме Перми провели капремонт систем теплоснабжения
До 16 сентября фермеры края могут подать документы на получение грантов →
Кама покрылась густой коричневой пеной
Жители Березников в социальных сетях пожаловались на очередное загрязнение Камы. Река покрылась густой коричневой пеной, от которой исходит сильный химический запах. Подобное здесь, как говорят, наблюдают уже не в первый раз. Муть идет вниз по течению, то есть в сторону Перми, и может попасть в питьевую воду. В природоохранной прокуратуре редакции "Вести Пермь" сообщили, что передали всю информацию в управление Росприроднадзора. А там заявили, что ответ дадут в течение семи дней. Видимо, дождавшись, пока все само собой рассосется.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В 31 доме Перми провели капремонт систем теплоснабжения
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.09.2020
Бегуны со всей России штурмовали трамплин в Чайковском
Выборы состоялись. Подсчитано 100% бюллетеней
В Перми с 15 сентября начнут работать «горячие линии» по вопросам запуска тепла
В Перми вспоминают погибших при крушении самолета «Боинг-737»
В Пермском крае выявлено 58 новых случаев коронавируса
"Ущерб около полумиллиона рублей". В Перми перед судом предстанет интернет-мошенник
На Средней Дамбе произошла авария с тремя автомобилями
Робот-наблюдатель, колючий избиратель и голосование в палатке: самые яркие моменты Выборов-2020
Добавить комментарий: