В Перми станет несколькими долгостроями меньше

Пермский край и Федеральный Фонд защиты дольщиков заключены соглашения о софинансировании достройки домов на ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачева, 15. Благодаря инициативе главы региона Дмитрия Махонина Фондом досрочно было принято решение о поддержке собственников квартир на ул. Кировоградской, 68а, ул. Юнг Прикамья, 14 и ул. Ушакова, 34. Таким образом решение по достройке принято по пяти проблемным объектам Прикамья, квартиры в которых ожидают 637 человек. Региональный и Федеральный Фонды защиты прав дольщиков заключили соглашения о софинансировании достройки проблемных домов по ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачева, 15. Этого решения ждали 236 собственников квартир.

Восстановление прав дольщиков ведется за счет федеральных и региональных средств. В этом году из бюджета Пермского края на восстановление прав дольщиков направлено 725 млн рублей. Эта сумма позволяет привлечь еще порядка 2 млрд рублей из федерального бюджета.

Стоимость достройки дома по ул. Екатерининской, 175 составит 698,8 млн рублей, по ул. Толмачева, 15 – 369,3 млн рублей. Большая часть средств будет направлена из федерального бюджета, доля софинансирования края составит 27%.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на достройку дома по ул. Толмачева, 15. Права на объект по ул. Екатерининской, 175 Региональному Фонду необходимо получить в судебном порядке. Заявление уже на рассмотрении в суде, конкурсы на проектирование и достройку будут объявлены после завершения судебного процесса.

В Пермском крае ведется активная работа по восстановлению прав дольщиков. По поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина утверждены региональные меры поддержки застройщиков проблемных домов, которые не являются банкротами. С помощью этих мер будет достроен ЖК «Пушкарский». Кроме того, глава региона поручил ПАИЖК приступить к проведению технического обследования проблемных объектов, которые целесообразно достроить. Эту процедуру по регламенту должен проводить Федеральный Фонд после рассмотрения объекта на заседании Наблюдательного совета, но край помогает ускорить процесс работы и быстрее восстановить права дольщиков. Уже проведены торги на техобследования 5 объектов: ул. Декабристов, 97, ул. КИМ, 14, ул. Переселенческая, 98, 100, ул. Углеуральская, 23.

Помимо этого благодаря инициативе главы региона Дмитрия Махонина Фондом досрочно было принято решение о поддержке собственников квартир на ул. Кировоградской, 68а, ул. Юнг Прикамья, 14 и ул. Ушакова, 34. Решение по этим объектам ожидались в октябре, но глава региона Дмитрий Махонин обратился к руководству Фонда с просьбой по возможности ускорить принятия решений, так как проблема долгостроев важна для края и права всех дольщиков должны быть восстановлены как можно скорее. Предполагается, что до конца года Федеральный Фонд примет решения еще по 33 проблемным домам региона.