В Перми станет несколькими долгостроями меньше
Пермский край и Федеральный Фонд защиты дольщиков заключены соглашения о софинансировании достройки домов на ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачева, 15. Благодаря инициативе главы региона Дмитрия Махонина Фондом досрочно было принято решение о поддержке собственников квартир на ул. Кировоградской, 68а, ул. Юнг Прикамья, 14 и ул. Ушакова, 34. Таким образом решение по достройке принято по пяти проблемным объектам Прикамья, квартиры в которых ожидают 637 человек. Региональный и Федеральный Фонды защиты прав дольщиков заключили соглашения о софинансировании достройки проблемных домов по ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачева, 15. Этого решения ждали 236 собственников квартир.
Восстановление прав дольщиков ведется за счет федеральных и региональных средств. В этом году из бюджета Пермского края на восстановление прав дольщиков направлено 725 млн рублей. Эта сумма позволяет привлечь еще порядка 2 млрд рублей из федерального бюджета.
Стоимость достройки дома по ул. Екатерининской, 175 составит 698,8 млн рублей, по ул. Толмачева, 15 – 369,3 млн рублей. Большая часть средств будет направлена из федерального бюджета, доля софинансирования края составит 27%.
В ближайшее время будет объявлен конкурс на достройку дома по ул. Толмачева, 15. Права на объект по ул. Екатерининской, 175 Региональному Фонду необходимо получить в судебном порядке. Заявление уже на рассмотрении в суде, конкурсы на проектирование и достройку будут объявлены после завершения судебного процесса.
В Пермском крае ведется активная работа по восстановлению прав дольщиков. По поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина утверждены региональные меры поддержки застройщиков проблемных домов, которые не являются банкротами. С помощью этих мер будет достроен ЖК «Пушкарский». Кроме того, глава региона поручил ПАИЖК приступить к проведению технического обследования проблемных объектов, которые целесообразно достроить. Эту процедуру по регламенту должен проводить Федеральный Фонд после рассмотрения объекта на заседании Наблюдательного совета, но край помогает ускорить процесс работы и быстрее восстановить права дольщиков. Уже проведены торги на техобследования 5 объектов: ул. Декабристов, 97, ул. КИМ, 14, ул. Переселенческая, 98, 100, ул. Углеуральская, 23.
Помимо этого благодаря инициативе главы региона Дмитрия Махонина Фондом досрочно было принято решение о поддержке собственников квартир на ул. Кировоградской, 68а, ул. Юнг Прикамья, 14 и ул. Ушакова, 34. Решение по этим объектам ожидались в октябре, но глава региона Дмитрий Махонин обратился к руководству Фонда с просьбой по возможности ускорить принятия решений, так как проблема долгостроев важна для края и права всех дольщиков должны быть восстановлены как можно скорее. Предполагается, что до конца года Федеральный Фонд примет решения еще по 33 проблемным домам региона.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
До 16 сентября фермеры края могут подать документы на получение грантов
Кама покрылась густой коричневой пеной
В 31 доме Перми провели капремонт систем теплоснабжения
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.09.2020
Бегуны со всей России штурмовали трамплин в Чайковском
Выборы состоялись. Подсчитано 100% бюллетеней
В Перми с 15 сентября начнут работать «горячие линии» по вопросам запуска тепла
В Перми вспоминают погибших при крушении самолета «Боинг-737»
В Пермском крае выявлено 58 новых случаев коронавируса
"Ущерб около полумиллиона рублей". В Перми перед судом предстанет интернет-мошенник
Добавить комментарий: