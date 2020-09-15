В 31 доме Перми провели капремонт систем теплоснабжения

В Перми завершили капитальный ремонт систем теплоснабжения в 31 многоквартирном доме. Такие работы делятся на два этапа: в подвале, когда меняют лежанки, узлы учёта и управления, а дальше - подъезды и квартиры, где приводят в порядок вентили и трубы. Новый радиатор готов к использованию. Теперь главное, чтобы тепло вовремя запустили, говорит Кристина. В их доме этим летом начали капитальный ремонт, и систему теплоснабжения сделали первой.

Кристина Азанова: "Это впервые с постройки дома. Мы ждали этого!"В планах ещё поменять водопровод и электрические сети, рассказал подрядчик, но основной задачей было подготовить эту девятиэтажку на улице Кочегаров к отопительному сезону, а это весь комплекс работ: замена, установка, покраска.

Александр Сызранов, подрядчик: "Дом очень большой, много стояков, общежитие, хоть и одноподъездный, но в каждой комнате свой хозяин, материалов ушло очень много".

Всего в тридцать одном доме в Перми на сегодняшний день капитально отремонтировали систему теплоснабжения. Были сложности с доступом в квартиры, приостанавливали работы из-за коронавируса. Евгений Першин, главный инженер фонда капитального ремонта Пермского края: "За каждым объектом были закреплены сотрудники фонда, были переработаны проекты производства работ. На контроле работы по замене теплоснабжения находились у городской прокуратуры".

Такие работы делятся на два этапа: в подвале, когда меняют лежанки, узлы учёта и управления, плюс - подъезды и квартиры, когда меняют вентили, радиаторы и трубы, которые в большинстве своём основательно изношены.

Татьяна Данилина: "Они проржавели, там внутри проходит только тонкая струйка".После всех замен подрядчики тестируют систему, проводя опрессовку, а вся информация о том, что должно быть сделано в многоквартирном доме находится в открытом доступе на сайте регионального Фонда капитального ремонта.

Уточнить перечень работ по капитальному ремонту можно в разделе «Региональная программа», и если есть необходимость сроки этих работ ускорить, то можно обращаться в Фонд капремонта, свою управляющую компанию или в Министерство ЖКХ.

А основные условия для переноса сроков – техническое заключение о необходимости проведения ремонта и уровень собираемости взносов не менее 80 процентов. Кроме сайта, ответы на вопросы можно получить по телефону горячей линии фонда. Всего с начала реализации региональной программы по капремонту было отремонтировано 1300 многоквартирных домов по всему краю.