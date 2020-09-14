← "Ущерб около полумиллиона рублей". В Перми перед судом предстанет интернет-мошенник
В Перми вспоминают погибших при крушении самолета «Боинг-737» →
В Пермском крае выявлено 58 новых случаев коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8685. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 13 сентября – 0,99).
Из 58 новых инфицированных – 26 мужчин, 29 женщин, 3 ребёнка (1 мальчик, 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 27 человек, 19 человек в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
"Ущерб около полумиллиона рублей". В Перми перед судом предстанет интернет-мошенник
На Средней Дамбе произошла авария с тремя автомобилями
Робот-наблюдатель, колючий избиратель и голосование в палатке: самые яркие моменты Выборов-2020
Дмитрий Махонин поблагодарил пермяков за поддержку
Победу на выборах главы Пермского края одержал Дмитрий Махонин
В Перми стартует осенний этап единовременной сплошной дератизации
Объявлен конкурс на достройку нового корпуса авиационного техникума
Роспотребнадзор открывает горячую линию по организации питания в школах
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.09.2020
Не выходя из квартиры. Кто и как может проголосовать на дому?
Добавить комментарий: