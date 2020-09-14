В Перми вспоминают погибших при крушении самолета «Боинг-737»

14 сентября исполнилось 12 лет с момента авиакатастрофы пассажирского самолёта «Боинг-737». Как рассказали в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, в этом году по предложению инициативной группы родственников погибших в авиакатастрофе посещение монумента на месте падения «Боинга» было организовано в индивидуальном порядке. Также сегодня прошла панихида на Северном кладбище.Напомним, 14 сентября 2008 года самолет Боинг-737 упал на железнодорожные пути в Перми. На борту самолета находилось 82 пассажира, в том числе семь детей, а также шесть членов экипажа. Все 88 человек погибли. На скорости около 470 километров в час лайнер врезался в землю в 5 часов 9 минут утра на границе Индустриального и Свердловского районов, в двухстах метрах от ближайшего жилого дома. По итогам расследования, Международный авиационный комитет сообщил, что "непосредственной причиной авиационного происшествия явилась потеря пространственной ориентировки экипажем, в первую очередь командиром воздушного судна, осуществлявшим активное пилотирование самолёта на заключительном этапе полёта, что привело к перевороту самолёта через левое крыло, его вводу в интенсивное снижение и столкновению с землёй. Потеря пространственной ориентировки произошла при полёте ночью, в облаках, с отключёнными автопилотом и автоматом тяги. Фактором, способствовавшим потере пространственной ориентировки и неспособности к её восстановлению, явился недостаточный уровень профессиональной подготовки экипажа в части техники пилотирования воздушного судна..."