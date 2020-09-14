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← В Пермском крае выявлено 58 новых случаев коронавируса
В Перми с 15 сентября начнут работать «горячие линии» по вопросам запуска тепла →
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10.09.2020 в 09:19
08.09.2020 в 14:59
08.09.2020 в 14:22
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24.08.2020 в 17:15
20.08.2020 в 16:30
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В Перми вспоминают погибших при крушении самолета «Боинг-737»
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В Пермском крае выявлено 58 новых случаев коронавируса
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На Средней Дамбе произошла авария с тремя автомобилями
Робот-наблюдатель, колючий избиратель и голосование в палатке: самые яркие моменты Выборов-2020
Дмитрий Махонин поблагодарил пермяков за поддержку
Победу на выборах главы Пермского края одержал Дмитрий Махонин
В Перми стартует осенний этап единовременной сплошной дератизации
Объявлен конкурс на достройку нового корпуса авиационного техникума
Роспотребнадзор открывает горячую линию по организации питания в школах
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.09.2020
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