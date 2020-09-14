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"Ущерб около полумиллиона рублей". В Перми перед судом предстанет интернет-мошенник
Мужчина осуществлял противоправную деятельность с лета прошлого года. На интернет-площадках он предлагал аренду жилья, либо продавал вездеходы и другую технику по низкой цене. Фактически никакого имущества не было. При этом он требовал предоплату от 10 до 70 тысяч рублей. В качестве гарантии – отправлял покупателям фиктивные накладные. После перевода ему денежных средств переставал выходить на связь с потерпевшими.
В общей сложности ущерб составил около полумиллиона рублей. Потерпевшими признаны как жители Пермского края, так и других субъектов Российской Федерации. Зимой этого года он был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Ранее он был судим за разбой, угон, кражу и мошенничество. Обвиняемый полностью признал вину. В ходе следствия он содержался под стражей. Дело направлено в суд.
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