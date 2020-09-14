Дмитрий Махонин поблагодарил пермяков за поддержку

Сегодня ночью на заводе им. Шпагина прошло мероприятие "Ночь выборов". Собрались почти все кандидаты в губернаторы Пермского края, а также эксперты, политические консультанты и журналисты. Все вместе в режиме ток-шоу обсудили предварительные итоги избирательной кампании, назвав ее самой спокойной и корректной за последние годы. В завершение Дмитрий Махонин поблагодарил всех, кто за него проголосовал.Дмитрий Махонин: "Большое спасибо всем тем жителям Пермского края, которые проголосовали за мою кандидатуру. Чувствую поддержку всех тех людей, которые за меня проголосовали. Еще раз убедился, находясь вчера и сегодня в своём любимом Рябинино, что пермяки - люди с особой аурой. Мы особые, мы заслуживаем большего, и мы пойдем только вперед".