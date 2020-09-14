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Дмитрий Махонин поблагодарил пермяков за поддержку
Дмитрий Махонин: "Большое спасибо всем тем жителям Пермского края, которые проголосовали за мою кандидатуру. Чувствую поддержку всех тех людей, которые за меня проголосовали. Еще раз убедился, находясь вчера и сегодня в своём любимом Рябинино, что пермяки - люди с особой аурой. Мы особые, мы заслуживаем большего, и мы пойдем только вперед".
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