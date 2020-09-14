Робот-наблюдатель, колючий избиратель и голосование в палатке: самые яркие моменты Выборов-2020

Впервые выборы губернатора Пермского края проходили в течение трех дней. На одном из участков в качестве наблюдателя дежурил человекоподобный робот, а в одной из квартир участие в голосовании принял домашний ёж.Все действия членов комиссии — под строгим взором камер видеонаблюдения. Сначала подсчитывают бюллетени, выданные в дни досрочно голосования - их число должно совпадать с количеством тех, кто заранее пришёл на участки.Ящик для голосования, куда опускали бюллетени в основной день выборов, вскрывают в последнюю очередь.Татьяна Набалова, председатель участковой избирательной комиссии №1459: «Вот сейчас мы вскроем, начинаем разбирать по кандидатам. Последнее заседание будет комиссии, когда посчитаем все голоса. Бюллетени все опечатываем и сдаём в территориальную комиссию».Всю ночь шла напряжённая работа по подсчёту голосов, а начинался день с ярких эмоций, которые избирателям подарили артисты.Для ансамбля «Ярмарка» 13 сентября было днём рабочим. Но прежде артисты сами сделали свой выбор — первыми пришли на участок в гимназии №4 им. Братьев Каменских. Процедуру голосования завершили своим выступлением. Впервые в истории выборы губернатора продолжались три дня и, пожалуй, так же — в первый раз — традиционный антураж с песнями и танцами так тесно переплетался с новыми технологиями. Пермский «Промобот» измерял температуру, а его "коллега" уже с человеческим именем Юрий выступил в роли первого в России робота-наблюдателя. Машина следила за урной и при необходимости констультировала избирателей по любым вопросам.Большинству, впрочем, приятно было с ним просто поболтать."Юра, как твои дела?... Все прекрасно! А в избирательной комиссии Пермского края будет еще лучше, чего и Вам желаю!».Были и уже привычные атрибуты голосования в период пандемии: в индивидуальном пакете для каждого избирателя маска, перчатки и даже одноразовая ручка. К обязанностям членов комиссии добавилась обязательная дезинфекция, через каждые 2 часа. Противоэпидемические меры, впрочем, никого не пугали — скорее вселяли уверенность в безопасности процесса. В случае Галиной Еловиковой её помогал обеспечивать и пёс-поводырь Мэйсон.Мэйсон помог хозяйке прийти на участок в здании «Всероссийского общества слепых», здесь же всё подготовили члены избирательной комиссии. А вот Ульяна Драчёва вынуждена была остаться дома — девушка травмировала руку и пригласила участковую комиссию на дом. Голосовала в компании любимого питомца. Ёж Купер хоть и следил за процессом внимательно, но свой розовый нос в бюллетень хозяйки не совал. Ульяна Драчева: "Очень большой плюс, что соблюдается тайна голосования, мы с Купером сделали свой выбор за закрытой дверью, и никто об этом не знает».Голосование на дому позволило выполнить свой гражданский долг тем, кто приболел или ухаживает за родственниками. Сотрудники избиркома приходят в полной защитной амуниции. Заявление избиратель заполняет у себя в квартире, затем получает бюллетень.Татьяна Сельницына, член Участковой избирательной комиссии 7211: "Ящик для голосования у нас опечатан. Вот все печати. Сюда проголосовавшие кладут бюллетени».На выборах в Коми-Пермяцком округе своя специфика. К одному избирательному участку в селе Белоево прикреплено сразу 13 деревень.И здесь точно так же подавали заявления о голосовании на дому. До самых отдаленных населенных пунктов, где есть дорога, проезжали на машине, а дальше шли пешком порой по несколько километров.Екатерина Епанова воспитывает двоих малолетних детей. Времени идти на избирательный участок нет. Отдавала голос дома уже не в первый раз. Точно так же дали маску, перчатки и одноразовую ручку. Санитарная безопасность прежде всего.Екатерина Епанова: «Вы видите нашу дорогу, нашу погоду - неудобно ходить с детьми. Там народу много. А тут пришли, проголосовала и не отвлекаешься от личных дел».Голосование на мобильном избирательном участке - еще одно удобное нововведение. Жителям микрорайона Грибоедовский раньше приходилось идти несколько кварталов. В этот раз Игорь с Натальей отдали свой голос, просто прогуливаясь в ребенком, палатка мобильного избирательного участка расположилась прямо во дворе.В одном только Грибоедовском проживают 2,5 тысячи избирателей. Мобильный участок, пусть и располагался в палатке, оборудован был ничуть не хуже стационарного, нашлось место и для наблюдателей, и для информационных стендов.Гандболисты «Пермских медведей» для голосования выбрали профильный участок - в колледже олимпийского резерва. Пришли пораньше, чтобы успеть на утреннюю тренировку. На следующий день прикамцам предстояла ответственная игра с командой из Ставрополя. Наши показали образцовую дисциплину — на участок явились полным составом - все 20 человек. Женская половина членов избирательной комиссии от общего фото не удержалась.Алексей Никифоров, президент ГК «Пермские медведи»: "Сплочение - это то, чем живём на сегодняшний день. Специально открепились для того, чтобы прийти сегодня всем. Колледж- это наша база молодёжного состава. Поэтому не случайно выбор пал сюда".Всего в списке избирателей на территории Пермского края около 2 млн человек. Помимо выборов губернатора, в регионе прошли довыборы по трем округам в краевой парламент, а также более 20 муниципальных избирательных кампаний.