Победу на выборах главы Пермского края одержал Дмитрий Махонин

Краевая избирательная комиссия озвучила предварительные итоги выборов губернатора Пермского края. Выборы прошли в один тур. Дмитрий Махонин набрал 75,8% голосов. На втором месте Ксения Айтакова, набравшая 13,5%, далее Олег Постников -5,5%, Евгений Козлов - 2,3% избирателей. О том, как проходили выборы в территориях, рассказал председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин. Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Выборы состоялись. Мы можем говорить уже гарантированно. Подсчитано 100% бюллетеней. Явка достаточно высокая для Пермского края - 35,7%. Существенных нарушений не выявлено. Послезавтра соберется Избирательная комиссия и подведет официальные итоги. Явка традиционно была ниже в краевой столице - порядка 27%. Выше явка в деревнях, там более активно люди голосуют. В целом явка сравнима с общими результатами по России, считаю, что достаточно активно голосовали. Тем более голосование шло три дня, мы активно применяли различные формы: на дом выезжали, было голосование в населенных пунктах. Всё прошло спокойно. Не думаю, что у нас есть жалобы, которые могут повлиять на результаты выборов. Были вопросы по работе некоторых избирательных участков, думаю, разберемся и в среду дадим окончательный комментарий".Параллельно с выборами губернатора также проводились довыборы в Законодательное Собрание Пермского края по трем округам. Здесь также определились имена победителей: по второму округу Вячеслав Григорьев, 13 округ - Павел Кузьмин, 17 округ - Антон Удальев.