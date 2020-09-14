В Перми стартует осенний этап единовременной сплошной дератизации. Обработка от грызунов будет проходить с 15 сентября по 15 октября.В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми пояснили, что все муниципальные объекты, а также производственные объекты и учреждения города, управляющие компании, ТСЖ, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, жилищно-строительные кооперативы, рынки, магазины, парки, скверы, городские леса, территории рядом с теплотрассами и тепловыми пунктами примут участие в сплошной дератизации. Эти меры позволят снизить численность грызунов. При этом дератизация должна быть проведена осенью независимо от даты предыдущей обработки.– Жилые дома имеют особое эпидемиологическое значение. Обработка от грызунов должна проводиться в них систематически. Управляющим компаниям, ТСЖ, организациям и предприятиям необходимо перекрывать доступ грызунам в подвалы и к мусорокамерам жилых домов. Региональным оператором ПК ГУП «Теплоэнерго» должен обеспечиваться своевременный вывоз бытовых отходов, – сообщил Дмитрий Андреев, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми.В случае, если управляющие/обслуживающие организации, ТСЖ, ЖСК не выполняют мероприятия по дератизации в многоквартирных домах, то жители могут направить обращение с приложением подтверждающих фотографий и видеоматериалов в инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края для привлечения их к ответственности.