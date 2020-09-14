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В Перми стартует осенний этап единовременной сплошной дератизации
В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми пояснили, что все муниципальные объекты, а также производственные объекты и учреждения города, управляющие компании, ТСЖ, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, жилищно-строительные кооперативы, рынки, магазины, парки, скверы, городские леса, территории рядом с теплотрассами и тепловыми пунктами примут участие в сплошной дератизации. Эти меры позволят снизить численность грызунов. При этом дератизация должна быть проведена осенью независимо от даты предыдущей обработки.
– Жилые дома имеют особое эпидемиологическое значение. Обработка от грызунов должна проводиться в них систематически. Управляющим компаниям, ТСЖ, организациям и предприятиям необходимо перекрывать доступ грызунам в подвалы и к мусорокамерам жилых домов. Региональным оператором ПК ГУП «Теплоэнерго» должен обеспечиваться своевременный вывоз бытовых отходов, – сообщил Дмитрий Андреев, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми.
В случае, если управляющие/обслуживающие организации, ТСЖ, ЖСК не выполняют мероприятия по дератизации в многоквартирных домах, то жители могут направить обращение с приложением подтверждающих фотографий и видеоматериалов в инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края для привлечения их к ответственности.
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