← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.09.2020
Объявлен конкурс на достройку нового корпуса авиационного техникума →
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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.09.2020
Объявлен конкурс на достройку нового корпуса авиационного техникума →
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10.09.2020 в 09:19
08.09.2020 в 14:59
08.09.2020 в 14:22
08.09.2020 в 13:48
08.09.2020 в 13:00
08.09.2020 в 10:15
03.09.2020 в 16:50
30.08.2020 в 20:41
24.08.2020 в 17:15
20.08.2020 в 16:30
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Объявлен конкурс на достройку нового корпуса авиационного техникума
Роспотребнадзор открывает горячую линию по организации питания в школах
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.09.2020
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.09.2020
Не выходя из квартиры. Кто и как может проголосовать на дому?
В Перми открыли новую модельную библиотеку
Жители Пермского края выбирают губернатора
Игорь Вагин: "Наша задача - обеспечить безопасность наших избирателей"
Отопительный сезон: пусконаладочные работы займут две-три недели
В Прикамье от гриппа привито уже более 71 тысячи человек
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