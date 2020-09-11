«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.09.2020

Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня:

Первый день выборов. Досрочное голосование. Как и где люди реализуют свое конституционное право?

Газ в Верхней Давыдовке и обновленный мемориал Победы в районном центре. Калейдоскоп событий в Осинском округе.

Пермь театральная. На городской эспланаде с двух часов дня идут сразу два фестиваля.