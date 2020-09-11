«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.09.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня:
Газ в Верхней Давыдовке и обновленный мемориал Победы в районном центре. Калейдоскоп событий в Осинском округе.
Пермь театральная. На городской эспланаде с двух часов дня идут сразу два фестиваля.
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