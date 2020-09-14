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Объявлен конкурс на достройку нового корпуса авиационного техникума
Напомним, контракт с прежним подрядчиком, ООО «ГарантСтрой», был расторгнут в августе по соглашению сторон. Как заявили в краевом Минстрое, подрядчик вовремя понял, что ему не хватает ресурсов для исполнения обязательств, и сразу сообщил об этом управлению капитального строительства.
Строительство учебного корпуса ведется в квартале улиц Максима Горького, Екатерининская и Луначарского. Уже выполнено устройство котлована, фундаментов, подвальной части здания, частично смонтированы колонны первого этажа. Новый подрядчик должен выполнить весь цикл работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. Контракт будет заключен на полтора года.
В новом шестиэтажном корпусе (один этаж цокольный) смогут обучаться 1000 человек. На фасадах архитекторы предусмотрели рисунки на авиационную тематику, которые, будучи вырезанными, станут работать на просвет при включенном внутри здания электричестве. После завершения строительства корпус планируется оснастить современными лабораториями.
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