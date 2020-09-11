Не выходя из квартиры. Кто и как может проголосовать на дому?

Имея уважительную причину, можно попросить, чтобы бюллетень и урну принесли вам домой. Некоторые избиратели уже воспользовались этой услугой. Людей в защитных скафандрах можно запросто повстречать в эти дни на улицах Перми и края. Члены избирательной комиссии приходят к людям, которые изъявили желание проголосовать на дому.В выездной команде всегда трое человек — члены УИК и наблюдатель. Чаще всего волонтер, который следит за легитимностью процесса. Гостей пускают на порог — и только. Голосующий, так же, как и на участке, при себе обязан иметь паспорт. Избирателю выдают индивидуальный пакет: Внутри маска, перчатки и ручка. Заявление избиратель заполняет у себя в квартире, затем получает бюллетень. Ульяна Драчева свой выбор делает в компании любимого питомца. Ёж Купер хоть и следит за процессом внимательно, свой розовый нос в бюллетень хозяйки не сует. Закрывая велосезон, Ульяна травмировала руку, поэтому и пригласила участковую комиссию на дом.Ульяна Драчева: "Очень большой плюс, что соблюдается тайна голосования, мы с Купером сделали свой выбор за закрытой дверью и никто об этом не знает".Между тем, члены УИКов продолжают принимать заявки на голосование на дому. Для этого до 14:00 13 сентября нужно позвонить в свой УИК и согласовать удобное время для визита.Возможностью проголосовать на дому можно воспользоваться, если Вы плохо себя почувствовали, заболели или травмировались. А еще, если ухаживаете за кем-то из родственников - маленьким ребенком или пожилым человеком. Если Вам больше 65 лет, то членов избирательной комиссии можно и даже нужно пригласить в гости.