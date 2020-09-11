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В Перми открыли новую модельную библиотеку
На площадке обновлённой библиотеки планируют проводить творческие встречи и мастер-классы.
Светлана Хаерзаманова, директор «Объединения муниципальных библиотек» города Перми: "Здесь можно найти книги, полнотекстовые ресурсы. Здесь высокоскоростной интернет, но кроме этого, это и площадка межличностного взаимодействия, семейного отдыха, интеллектуального досуга".
Отдельная гордость - книжный фонд: количество бумажных изданий достигло 35 тысяч. Владельцы читательского билета получают доступ и к электронным книгам, а их у библиотеки более 30 миллионов.В 2019 году объединение муниципальных библиотек Перми стало победителем нацпроекта «Культура» и получило финансирование для столь масштабной модернизации. Глава Перми Дмитрий Самойлов пообещал, что современных библиотек в городе станет еще больше.
Дмитрий Самойлов, глава Перми: «Это у нас уже 4я модельная библиотека, но третья в рамках национального проекта «Культура». До конца года ещё одну собираемся открыть, традиционно мы это делаем в микрорайонах города нецентральных. И следующая будет в микрорайоне Владимирский».А ещё сдать или взять книгу теперь гораздо проще: потребуется несколько секунд. Но поможет разобраться во всём, как и раньше, библиотекарь.
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