Жители Пермского края выбирают губернатора

Голосование по выбору губернатора Пермского края продлится три дня, до 13 сентября. Насколько активно голосуют земляки?У большинства жителей Прикамья сегодня рабочий день. На крупных предприятиях с пропускной системой предусмотрены свои избирательные участки. В частности, на Пермской приборостроительной компании их сразу три. Но её руководитель Алексей Андреев пришел сегодня на участок по прописке перед началом трудового дня.Алексей Андреев, генеральный директор ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», кандидат экономических наук: "Мы выбираем свое будущее. Голосуем за тех людей, которым доверяем. В списке много людей, каждый должен выбрать одного. У нас все люди умные в Пермском крае, креативные, знают кого выбирать".Гандболисты «Пермских медведей» для голосования выбрали профильный участок- в колледже олимпийского резерва. Пришли пораньше, чтобы успеть на утреннюю тренировку. Уже завтра прикамцам предстоит ответственная игра с командой из Ставрополя.Наши спортсмены показали образцовую дисциплинированность- явились вовремя и полным составом- 20 человек. Женский состав членов избирательной комиссии не удержались от общего с ними фото.Алексей Никифоров, президент ГК «Пермские медведи»: "Сплочение - это то, чем живём на сегодняшний день. Ну и гражданская позиция каждого человека. Специально открепились, для того чтобы прийти сегодня всем. Колледж- это наша база молодёжного состава. Поэтому неслучайно выбор пал сюда".В колледже олимпийского резерва Пермского края в Перми работаю сразу два участка 3411 и 3410. Так что с самого утра здесь свой выбор сделали уже десятки человек. Среди проголосовавших и Василий Цыганков – генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество». Он отметил важность проходящего события и то, что свой голос мы отдаем не просто за одного из четырех кандидатов, а за будущее Прикамье, а именно за развитие промышленного потенциала региона.Василий Цыганков, генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество»: "Если мы просто будем сидеть и наблюдать, ждать, ничего не будет меняться, а когда мы сами будем ходить, мы будем видеть, что мы сделали. Выбрали, значит, мы доверили, мы будем вместе всё решать, это наша Родина, наш край. Здесь же, на участке в колледже олимпийского резерва, проголосовал утром и первый вице-спикер пермской городской Думы Дмитрий Малютин, пришедший вместе супругой. По депутатской инерции он сперва оценил соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, а затем отметил удобство досрочного голосования, для того чтобы поставить галочку, можно выбрать любой из трех дней и прийти в удобное время.Дмитрий Малютин, Первый заместитель председателя Пермской городской Думы: "Выбор, который мы сегодня делаем, это безусловно шаг вперёд, шаг к стабильному развитию нашего города и края, конечно же, все мы жители связываем своё будущее со стабильным развитием и строим свои планы именно так".