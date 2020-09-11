← Отопительный сезон: пусконаладочные работы займут две-три недели
Игорь Вагин: "Наша задача - обеспечить безопасность наших избирателей"
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Наша задача - обеспечить безопасность наших избирателей. И поэтому мы здесь выдаем средства индивидуальной защиты всем тем, кто придет на избирательный участок. Как вы видите, соблюдается санитарная дистанция, обрабатываются помещения. Поэтому по большому счету это первое, на что мы обращаем внимание, все остальное традиционно: наличие информационных материалов, удобство размещения наблюдателей, ну и самое главное - удобство для наших избирателей».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Отопительный сезон: пусконаладочные работы займут две-три недели
В Прикамье от гриппа привито уже более 71 тысячи человек
В Верхнюю Давыдовку пришло голубое топливо
Итоги рабочей поездки Дмитрия Махонина в Октябрьский округ
Выборы губернатора: безопасность избирателей – превыше всего
Безопасные дороги: в Перми завершается ремонт улиц Окулова и Монастырской
В Прикамье стартовало досрочное голосование по выборам губернатора Пермского края
Край направит более 20 миллионов рублей на соцвыплаты для переселения жителей Березников
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.09.2020
В Перми сегодня состоится торжественное открытие Суперфинала турнира «Золотая шайба»
Добавить комментарий: