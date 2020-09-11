Отопительный сезон: пусконаладочные работы займут две-три недели

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К предстоящему отопительному сезону энергетики провели гидравлические испытания на 1367 километрах тепловых сетей, в ходе работ было устранено 500 дефектов. Кроме того, этим летом 26 км отслуживших свой срок магистральных труб были заменены на новые — современные.
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