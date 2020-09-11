В Прикамье от гриппа привито уже более 71 тысячи человек
Иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, не менее 20 тыс. пермяков из групп риска – прививками против пневмококковой инфекции за счет регионального бюджета и не менее 95% детей первых лет жизни за счет средств федерального бюджета.
Сегодня иммунопрофилактику прошел и глава региона Дмитрий Махонин.
Он призвал жителей бережнее относиться к своему здоровью и сделать прививку от гриппа.
«Важно помнить, что профилактика – лучшая защита от болезни. Медицинские учреждения обеспечены вакциной от гриппа, и в наших руках избежать сезонной вспышки заболевания в регионе», – отметил Дмитрий Махонин.
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