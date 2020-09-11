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В Верхнюю Давыдовку пришло голубое топливо
Газификация села стала возможна благодаря вводу в эксплуатацию межпоселкового газопровода, построенного в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром». Это один из самых больших газопроводов в Пермском крае. Его протяженность 58 км, охват сразу двух городских округов, техническая возможность подключения сразу семи населенных пунктов. Общая стоимость проекта составила свыше 800 млн руб.
В этом году планируется построить 39 газопроводов для 9 тысяч домохозяйств. На эти цели из различных источников направлено порядка 2,2 млрд рублей, в том числе 520 миллионов – из краевого бюджета.
С 2017 года в регионе действует программа подключения льготных категорий граждан. С 2017 по 2019 год по льготной программе подключились к газу 2134 семьи.
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