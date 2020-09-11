Итоги рабочей поездки Дмитрия Махонина в Октябрьский округ

Глава Прикамья Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Октябрьский округ, куда приехал как раз в самый разгар сбора урожая. Так что знакомство с местными проблемами началось с сельского хозяйства. Для Олега Кобелева это уже 25-я уборочная кампания, запомнится хотя бы тем, что на этот раз на комбайне проехал вместе с главой региона. А вот урожай в этом году в Октябрьском районе, скорее всего, соберут меньше обычного.Олег Кобелев: "Каждый год какие-нибудь да катаклизмы - то ураганы, то град".Крупных промышленных предприятий в Октябрьском нет, зато здесь активно развивается сельское хозяйство. В условиях рискованного земледелия во многом приходится рассчитывать на государственные субсидии.Алексей Жарков, председатель СПК «Богородский»: "Господдержка работает хорошо, субсидии получаем и краевые, и районные субсидии".Дороги — общая проблема для многих отдаленных территорий. И пусть Октябрьский - поселок, в автомобильную пробку здесь можно попасть в самый неожиданный момент.Как это часто бывает, железная дорога разделила поселок Октябрьский на две половины. В час пик ожидание на переезде даже для машин экстренных служб может доходить до часу. А другой альтернативы здесь попросту нет.В качестве решения предлагают построить новую объездную дорогу. На сегодня готов предпроект.Николай Уханов, министр транспорта Пермского края: "Предлагаемый вариант полностью обходит поселок Октябрьский, 6,2 километра, путепровод над железной дорогой и реку Чад".Районной больнице тоже есть что показать. В прошлом году сделали ремонт в детской и взрослой поликлиниках. В этом построят 3 новых ФАПа, а на 2022 год запланировали строительство нового корпуса.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Сделаем более квалифицированную медицинскую помощь, новое здание, ремонт, кухня будет в новом здании. Сделаем данную поликлинику более комфортной для пациентов".В парке культуры и отдыха, где также недавно прошла реконструкция, сегодня презентуют новые автобусы для муниципальных перевозок. Всего на регион закуплено 42 машины, Октябрьский получит 3.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Мы дальше продолжим с Вами делать нашу жизнь более комфортной".Как память о рабочей поездке — посадка дерева. Сделать жизнь в районах более комфортной вполне можно своими руками.