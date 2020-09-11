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Выборы губернатора: безопасность избирателей – превыше всего
Перед началом голосования представители краевой Избирательной комиссии и региональной Общественной палаты еще раз удостоверились, что всё готово к голосованию.
Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "На всех избирательных участках будут наблюдатели, как от кандидатов в губернаторы, так и от Общественной палаты Пермского края. Общественная палата посылает более 5 тысяч наблюдателей на все участки".
Неважно, где находится ваш участок, в краевом центре или в удаленной территории - санитарные правила везде одинаковые: дезинфекция, разведение потоков, маски, перчатки для избирателей, для членов комиссий то же самое плюс халаты и щитки. В кабинках для голосования может отсутствовать шторка, но не переживайте, можно повернуться спиной, ваш выбор останется вашим выбором, и конечно, социальная дистанция соблюдается. Кабинка посередине закрыта.
Отдать свой голос можно будет вне помещения, на самом избирательном участке и дома. Для последнего варианта необходимо иметь уважительную причину и позвонить в свой УИК до 14.00 часов 13 сентября. Телефон участка можно найти в приглашениях и объявлениях на подъездах.
Считать голоса будут в последний день выборов - 13 сентября. До этого момента бюллетени будут убраны в сейф-пакеты, которые будут хранить в опломбированных сейфах. Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "На этом избирательном участке видеонаблюдение, и оно выведено на сейф. Любой желающий сможет в течение трёх суток в онлайн-режиме наблюдать за этим сейфом".
Впервые в истории выборы губернатора Пермского края пройдут в течение трёх дней – с 11 по 13 сентября. Участки для голосования будут работать с 8.00 утра до 20.00 вечера.
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