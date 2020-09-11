Выборы губернатора: безопасность избирателей – превыше всего

В Прикамье в 8.00 утра стартовало голосование по выборам губернатора Пермского края. Все избирательные участки проверили Роспотребнадзор, полиция, пожарные. Безопасность во время голосования по выборам губернатора Пермского края на первом месте.Перед началом голосования представители краевой Избирательной комиссии и региональной Общественной палаты еще раз удостоверились, что всё готово к голосованию.Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "На всех избирательных участках будут наблюдатели, как от кандидатов в губернаторы, так и от Общественной палаты Пермского края. Общественная палата посылает более 5 тысяч наблюдателей на все участки".Неважно, где находится ваш участок, в краевом центре или в удаленной территории - санитарные правила везде одинаковые: дезинфекция, разведение потоков, маски, перчатки для избирателей, для членов комиссий то же самое плюс халаты и щитки. В кабинках для голосования может отсутствовать шторка, но не переживайте, можно повернуться спиной, ваш выбор останется вашим выбором, и конечно, социальная дистанция соблюдается. Кабинка посередине закрыта.Отдать свой голос можно будет вне помещения, на самом избирательном участке и дома. Для последнего варианта необходимо иметь уважительную причину и позвонить в свой УИК до 14.00 часов 13 сентября. Телефон участка можно найти в приглашениях и объявлениях на подъездах.Считать голоса будут в последний день выборов - 13 сентября. До этого момента бюллетени будут убраны в сейф-пакеты, которые будут хранить в опломбированных сейфах. Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "На этом избирательном участке видеонаблюдение, и оно выведено на сейф. Любой желающий сможет в течение трёх суток в онлайн-режиме наблюдать за этим сейфом".Впервые в истории выборы губернатора Пермского края пройдут в течение трёх дней – с 11 по 13 сентября. Участки для голосования будут работать с 8.00 утра до 20.00 вечера.