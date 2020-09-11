Безопасные дороги: в Перми завершается ремонт улиц Окулова и Монастырской

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» практически выполнен ремонт двух параллельных улиц – Монастырской и Окулова. Здесь заасфальтированы тротуары и проезжая часть, сделаны парковочные карманы, благоустроены газоны.В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» практически выполнен ремонт двух параллельных улиц – Монастырской и Окулова. Здесь заасфальтированы тротуары и проезжая часть, сделаны парковочные карманы, благоустроены газоны.Как сообщили в администрации Ленинского района Перми, работы были проведены на участке улиц Монастырской и Окулова от улицы Попова до улицы Крисанова. На сегодняшний день уложен верхний слой асфальтобетона на улице Монастырской на участке от улицы Попова до улицы Окулова. На улице Окулова от улицы Попова до улицы Крисанова также выполнено финальное асфальтирование. Сейчас на улицах Монастырской и Окулова заасфальтированы тротуары, сделаны парковочные карманы, установлены бортовые камни, благоустроены газоны. Качество асфальта будет проверять специализированная лаборатория, только после этого состоится приемка объектов.Кроме нового асфальта, на участке появились парковочные карманы, обновлены тротуары и газоны. На улице Монастырской осталось установить опоры освещения, а на улице Окулова на днях будет закончен ремонт участка пешеходной зоны, на котором обустраивают водоотводный лоток.Всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтные работы ведутся на 14 объектах города. Часть объектов уже сдана, остальные находятся в высокой степени готовности.