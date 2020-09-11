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В Прикамье стартовало досрочное голосование по выборам губернатора Пермского края
В 8 утра по всему региону открылись 1798 избирательных участков. Каждый пришедший обязан соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Перчатки и маски, а также ручку каждому выдадут на входе. Голосование продлится 3 дня, участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера.
Голосование по выборам губернатора идет в плановом режиме. Одним из первых на участке школы № 7 проголосовал глава региона Дмитрий Махонин.
На избирательном участке № 3205 с утра проголосовали около двух десятков человек, в том числе председатель Пермской краевой избирательной комиссии Игорь Вагин.
"Стараемся с утра объехать наши участки и посмотреть, как они открылись и начали работу. Для меня это уже традиция проголосовать в первые часы и дальше ехать на работу", - рассказал Игорь Вагин.- Голосование будет проходить три дня. Накладывает ли это какой-то отпечаток на работу участковых избирательных комиссий?
"Нет, особенно после общероссийского голосования, которое длилось семь дней. Скорее, это удобство для избирателя - есть возможность проголосовать в рабочий день и освободить выходные, либо выбрать один из этих трех дней. И плюс это безопасность. В конкретный день избирателей будет меньше, потому что таких дней три. Именно с точки зрения удобства и безопасности такое решение было принято", - подчеркнул Игорь Вагин.
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