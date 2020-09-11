← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.09.2020
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Край направит более 20 миллионов рублей на соцвыплаты для переселения жителей Березников
Переселение из домов, признанных непригодными для проживания вследствие техногенной аварии, ведется с 2014 года. За шесть лет выплаты на сумму 9,6 млрд руб. получили 13 513 чел. (5668 семьи), которые переезжают в благоустроенное жилье. Еще 1158 жителей Березников (453 семьи) ожидают социальную выплату, большей части из них планируется перевести средства в этом году.
Соцвыплаты могут быть направлены только на приобретение жилья, соответствующего определенным условиям: расположение в безопасной зоне Березников, равнозначное по площади, ввод в эксплуатацию не ранее 1 января 2015 года. Этим требованиям соответствуют дома микрорайона Любимов. Граждане могут выбрать там подходящие квартиры для переселения. На текущий момент возведено 13 домов микрорайона, в этом году сдан еще один дом. Всего в микрорайоне будет 29 домов на 14,5 тысяч человек, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
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