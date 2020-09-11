Край направит более 20 миллионов рублей на соцвыплаты для переселения жителей Березников

Пермский край предоставит соцвыплаты для переселения из аварийного жилья 21 жителя Березников. На это из краевого бюджета по поручению главы региона Дмитрия Махонина направят 20,171 млн руб.Переселение из домов, признанных непригодными для проживания вследствие техногенной аварии, ведется с 2014 года. За шесть лет выплаты на сумму 9,6 млрд руб. получили 13 513 чел. (5668 семьи), которые переезжают в благоустроенное жилье. Еще 1158 жителей Березников (453 семьи) ожидают социальную выплату, большей части из них планируется перевести средства в этом году.Соцвыплаты могут быть направлены только на приобретение жилья, соответствующего определенным условиям: расположение в безопасной зоне Березников, равнозначное по площади, ввод в эксплуатацию не ранее 1 января 2015 года. Этим требованиям соответствуют дома микрорайона Любимов. Граждане могут выбрать там подходящие квартиры для переселения. На текущий момент возведено 13 домов микрорайона, в этом году сдан еще один дом. Всего в микрорайоне будет 29 домов на 14,5 тысяч человек, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.