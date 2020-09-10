Мечи перекуём на орала: диверсификация на оборонных предприятиях Прикамья

В Перми с рабочим визитом побывал вице-премьер российского правительства Юрий Борисов, курирующий вопросы оборонно-промышленного комплекса. Его интересовали темпы исполнения поручения президента страны, касающиеся увеличения объемов диверсификации, то есть производства гражданской продукции. Оптический чип – будущее российской фотоники. Ульяна презентует кристаллы, выращенные в Перми. Каждый – полноценный оптический процессор, в котором информация передается фотонами.Ульяна Салгаева, начальник лаборатории НИИ радиофотоники и оптоэлектроники ПАО ПНППК: "Это базовый элемент для телекоммуникации, для навигационной техники, для систем мониторинга".С этого и начинается визит заместителя председателя правительства страны Юрия Борисова в Пермь. Современные технологии требуют серьезных вложений. И ПНППК может рассчитывать на государственную поддержку.Но все же главная тема визита – диверсификация российской оборонки. На загородной испытательной подстанции «Пермских моторов» открылась полноценная выставка, на которой предприятия ОПК представили свои гражданские возможности.От систем залпового огня до вполне мирного черпака для драги – один шаг. Используется одна и та же производственная база, и в надежности изделий пермской оборонки можно не сомневаться.И таких примеров множество. Соликамский завод «Урал» в основном производит пороховые заряды для самых разных типов вооружений. Недавно освоили производство уникальной для России двухкомпонентной краски, которая идеально подойдет для нефтяников и судостроителей.Владимир Носонов, начальник бюро маркетинга Соликамского завода «Урал»: "Если взять цену и качество, то наша лучше, чем зарубежная, стоит дешевле".О пермском кластере двигателестроения стоит говорить отдельно. Здесь промышленники давно нашли применение военных технологий в гражданской жизни.Благодаря поддержке региона, привлечению софинансирования по программе «Конверсия» сегодня оборонное предприятие реализует 11 проектов по выпуску новой продукции гражданского назначения.Юрий Борисов, заместитель Председателя Правительства РФ: "Есть возможность свою продукцию представить для топливно-энергетических компаний. Очень удачная комбинация работы с «Газпромом», «Транснефтью».По поручению президента, к 2025 году уровень гражданской продукции на предприятиях ОПК должен составить 30%. Пермский край уже сейчас вплотную приблизился к планке 50%. Во многом сказывается господдержка, которую пермская промышленность получает благодаря договоренностям главы региона с федеральной властью.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Но это не означает, что нам некуда стремиться, есть предприятия с процентом ноль. Дальше мы будем стремиться, чтобы наша гражданская продукция нашего оборонно-промышленного комплекса искала новые ниши, новые рынки".Следующий этап – развитие промышленной кооперации. Уже подписано 10 «Дорожных карт» с промышленными гигантами, что в результате даст дополнительную возможность для развития малого и среднего бизнеса, и главное – стабильную и высокооплачиваемую работу для пермяков.