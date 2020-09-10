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Езда на капоте: пермяков оштрафовали за опасный трюк
Суммарно 53 протокола об административных правонарушениях составили пермские полицейские на участников скандальной выходки.
Видеоролик запечатлел молодого человека, который едет на капоте машины. Как выяснили инспекторы ГИБДД, кортеж хулиганов прокатился по центру Перми. Состав правонарушения найден в действиях как самого каскадера-самоучки, так и оператора, позирующего в кадре, а также водителей обоих автомобилей.
Найти молодых людей не составило труда, говорят стражи порядка. Они уже опрошены и им вручены постановления о наложении административных штрафов - 53 протокола на четверых.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.09.2020
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