В Перми сегодня состоится торжественное открытие Суперфинала турнира «Золотая шайба»
Накануне в СК им. В.П. Сухарева завершились межрегиональные отборочные турниры «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди команд юношей 2009-2010 годов рождения. Участие в них приняли 8 коллективов. «Легенда» в своей группе сыграла против соперников из Кемеровской и Тульской областей, а также Республики Северная Осетия-Алания. Во всех трех матчах пермяки одержали победы и с 1 места вышли в Суперфинал, который пройдет с 11 по 16 сентября в СК им. В.П. Сухарева. В этом формате соревнования пройдут впервые за всю историю «Золотой шайбы». Главный трофей разыграют 16 сильнейших команд страны: 14 - по итогам соревнований в Сочи и 2 победителя отборочного этапа в Перми.
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