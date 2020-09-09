В техникумы и колледжи Прикамья в этом году поступили почти 18 тысяч первокурсников

На заседании Правительства Пермского края подведены итоги приемной кампании в краевых техникумах и колледжах. На «бюджет» в этом году поступили 14,7 тыс. студентов. Всего​ в учреждения среднего профессионального образования пойдут 17,7 тыс. первокурсников. Наиболее востребованными среди абитуриентов стали специальности, связанные с​ IT​ и программированием. Конкурс, по сравнению с 2018 годом, вырос более чем в два раза и достигает 16 человек на место.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: «Почти в два раза вырос конкурс на специальности «Технология машиностроения» и «Туризм». Около 10 человек на место на специальности «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов», «Компьютерные системы и комплексы» и «Дошкольное образование».Министр образования обозначила специальности, востребованные работодателями, но которые не выбирают абитуриенты.«В Прикамье есть техникумы, где на место претендует меньше 1 человека. К примеру, Коми-Пермяцкий агротехнический техникум – специальность ветеринария, Кудымкарский лесотехнический техникум – машинист лесозаготовительных и трелевочных машин, Кунгурский сельскохозяйственный колледж – технология деревообработки.​ Во всех этих СПО созданы условия для будущих студентов: есть общежития, бюджетные места, современное оборудование, но студенты не идут на эти направления», – рассказала Раиса Кассина.Для привлечения абитуриентов в данные образовательные учреждения Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос с потенциальными работодателями и предусмотреть механизмы вовлечения ребят в профессию уже со школьной скамьи.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: «Мы должны показать ребятам будущую профессию изнутри и ее плюсы еще до поступления в сузы. Для этого необходимо выстроить взаимодействие по образовательным мероприятиям и дальнейшему трудоустройству выпускников на предприятия».