В Перми такси врезалось в стену жилого дома
В ГИБДД сообщают, что за рулем "Лады Гранта" находился 33-летний мужчина. Авария произошла в около 4 утра. По предварительной версии, погибший водитель на справился с управлением. Скорее всего имело место несоблюдение скоростного режима, хотя проверка еще не закончена. О пассажирах ничего не сообщается.
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