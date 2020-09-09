В Перми такси врезалось в стену жилого дома

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Опубликовано: 09.09.2020 в 15:20 в рубрике - Вести Пермь

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← В техникумы и колледжи Прикамья в этом году поступили почти 18 тысяч первокурсников

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