← Два дня до начала голосования: участки проверяют, а председателей - поощряют
В техникумы и колледжи Прикамья в этом году поступили почти 18 тысяч первокурсников →
Определен подрядчик на проектирование музыкальной школы для одаренных детей в Перми
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← Два дня до начала голосования: участки проверяют, а председателей - поощряют
В техникумы и колледжи Прикамья в этом году поступили почти 18 тысяч первокурсников →
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08.09.2020 в 14:59
08.09.2020 в 14:22
08.09.2020 в 13:48
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24.08.2020 в 17:15
20.08.2020 в 16:30
В Перми такси врезалось в стену жилого дома
В техникумы и колледжи Прикамья в этом году поступили почти 18 тысяч первокурсников
Определен подрядчик на проектирование музыкальной школы для одаренных детей в Перми
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Два дня до начала голосования: участки проверяют, а председателей - поощряют
В Перми на набережной Камы пройдет семичасовой концерт «Люди реки»
В Пермском крае выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19
Пермский край примет первую в России Олимпиаду по кулинарии и сервису
В Перми открыли памятник Дмитрию Донскому и Евдокии Московской
В Перми продолжается реконструкция Комсомольского проспекта
Следком проводит проверку по факту ЧП с летальным исходом в парке Горького
Земля для многодетных: пермский застройщик подарил городу участок в 12 га
Каждый метр на учете. Жители ул. Карпинского обеспокоены недостатком информации о расширении дороги
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