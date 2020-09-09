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Два дня до начала голосования: участки проверяют, а председателей - поощряют
Светлана Арапова, председатель УИК №3122: "Больше даже волнение присутствует при закрытии участка, чем при открытии. И начинается основной процесс самый важный, самый весомый, ответственный — подсчет голосов. Как второе дыхание открывается, и идешь уже на новой волне".Первое голосование в качестве руководителя УИКа - по поправкам в Конституцию и сразу же в непростых условиях. Облаченные в защитные костюмы, команды часами работали в полях. И это не осталось незамеченным.Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края: "В вашем лице я бы хотел поблагодарить всех наших 16 тысяч членов участковых избирательных комиссий, которые просто геройски выполнили свой долг".
Но расслабляться некогда. До начала выборов губернатора остаются считанные дни. На участках для голосования кипит работа.Члены УИКов продолжают сверять списки избирателей, выдавать открепительные, заполнять приглашения, принимать заявки на голосование на дому.
Выборы губернатора Пермского края впервые пройдут в течение трех дней — с 11 по 13 сентября. Участки для голосования будут работать с 8.00 утра до 20.00 вечера.
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