Два дня до начала голосования: участки проверяют, а председателей - поощряют

Истекли сроки открепления от избирательного участка по месту регистрации. Завершилась подача заявлений через "Госуслуги" на голосование на дому. В пятницу начнется процедура народного волеизъявления. Для сотрудников избирательных участков вновь наступает горячая пора.У Светланы Араповой есть уникальная способность собирать вокруг себя отличную команду. На избирательном участке в должности заместителя ей помогает сын Максим. В день голосования их рабочий день начинается в 6.00 утра, а закончиться может и спустя сутки.Светлана Арапова, председатель УИК №3122: "Больше даже волнение присутствует при закрытии участка, чем при открытии. И начинается основной процесс самый важный, самый весомый, ответственный — подсчет голосов. Как второе дыхание открывается, и идешь уже на новой волне".Первое голосование в качестве руководителя УИКа - по поправкам в Конституцию и сразу же в непростых условиях. Облаченные в защитные костюмы, команды часами работали в полях. И это не осталось незамеченным.Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края: "В вашем лице я бы хотел поблагодарить всех наших 16 тысяч членов участковых избирательных комиссий, которые просто геройски выполнили свой долг".Но расслабляться некогда. До начала выборов губернатора остаются считанные дни. На участках для голосования кипит работа.Члены УИКов продолжают сверять списки избирателей, выдавать открепительные, заполнять приглашения, принимать заявки на голосование на дому.Выборы губернатора Пермского края впервые пройдут в течение трех дней — с 11 по 13 сентября. Участки для голосования будут работать с 8.00 утра до 20.00 вечера.