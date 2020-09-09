← В Пермском крае выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19
Два дня до начала голосования: участки проверяют, а председателей - поощряют →
В Перми на набережной Камы пройдет семичасовой концерт «Люди реки»
Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, хедлайнерами музыкального погружения станут гости из Москвы – коллекционеры, создатели и художники музыки – Павел «Правин» Новиков и Геннадий Лаврентьев с программой «Zauq-u-Dil». Прозвучат суфийские раги, макамы, пробуждающие силу духа, мудрость и ясное состояние ума. Специальным гостем проекта станет Анна Гофман (Москва) – певица и танцовщица. Анна рассказывает сказочные истории с помощью музыки Средиземноморья, Ближнего востока, Индии, песенного наследия евреев-сефардов и собственных мелодий.
Вновь состоится встреча с дуэтом из Санкт-Петербурга «VEiiLA», уже полюбившимся пермским музыкальным гурманам. «VEiiLA» играет атмосферную меланхоличную музыку, соединяя downtempo и leftfield electronica с чувственным женским вокалом.
В течение музыки и смыслов вольётся культовая пермская группа «GNOOMES» и привнесет в нее космиш, краут-рок и техно. «Гномы» выпускаются на британском независимом лейбле «Rocket Recordings», регулярно ездят в туры в Европу и Великобританию.
Особой ценностью концерта «Люди Реки» станут творческие коллаборации – интерактивный арт-проект из Екатеринбурга «BuDa Love» с Бучей, мастера трайбл и танцевальных техник Востока. На сцене «Люди Реки» впервые перед пермской публикой предстанет проект «MOROSHKA», родившийся из совместных приключений и экспериментов музыкантов из «Samosad Bend» (Санкт-Петербург) и «Asketics» (Петрозаводск).
С отдельными сильными творческими высказываниями на сцену выйдут Антон Рипати (Москва-Пермь), играющий на гитаре, экспериментатор в джазе и блюзе, космическая путешественница «Mrs Major Tom» (Пермь) – арт-проект скрипачки Аси Алыповой, также зрители увидят сольный проект известного музыканта из Петрозаводска Алексея Деревлева «Puulaulu» – исследование-синтез традиционных карельских инструментов, семплеров и звуковой обработки.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермском крае выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19
Пермский край примет первую в России Олимпиаду по кулинарии и сервису
В Перми открыли памятник Дмитрию Донскому и Евдокии Московской
В Перми продолжается реконструкция Комсомольского проспекта
Следком проводит проверку по факту ЧП с летальным исходом в парке Горького
Земля для многодетных: пермский застройщик подарил городу участок в 12 га
Каждый метр на учете. Жители ул. Карпинского обеспокоены недостатком информации о расширении дороги
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» рассказал о планах развития производства в Прикамье
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.09.2020
Комиссия отобрала 3 варианта гимна Перми
Добавить комментарий: